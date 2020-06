Auto: Francia, serviranno dieci anni per la ripresa del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore automobilistico francese potrebbe aver bisogno di dieci anni per smaltire gli effetti della crisi provocata dal coronavirus. È quanto emerge da uno studio condotto dalla società di consulenza AlixPartners. Dopo il picco delle vendite registrato nel 2019 con 2,7 milioni di esemplari venduti, quest'anno ci sarà un crollo a 1,8 milioni di veicoli. Nel 2022, invece, si tornerà ai livelli del 2016, con 2,4 milioni di auto. La Francia non seguirà il ritmo dell'Europa, dove tra il 2020 e il 2025 le vendite dovrebbero crescere del 7,7 per cento. In calo anche la produzione, che nel 2027 dovrebbe stabilizzarsi a 1,8 milioni di esemplari. Secondo Laurent Petizon, direttore associato di AlixPartners, la produzione di veicoli diesel e benzina dovrebbe essere delocalizzata in Spagna, Slovenia e Turchia".(Frp)