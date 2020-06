Grecia: al via in videoconferenza la quinta edizione del Forum economico di Delphi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Grecia la quinta edizione del Forum economico di Delphi che, quest’anno, si terrà in videoconferenza. Alla conferenza, che proseguirà per i prossimi quattro giorni, parteciperanno esperti di economia, esponenti politici e altre figure di spicco che discuteranno dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia e sulla società. La quinta edizione dell'evento ha come titolo "The Day After" e si sarebbe dovuta svolgere all'inizio di marzo ma è stata rinviata a causa della situazione epidemiologica in tutto il mondo. Anche i temi chiave del forum sono stati cambiati a causa della pandemia e ora si concentreranno sulla ripresa economica, sulla salute, sugli sviluppi geopolitici e sulle sfide determinate dall'epidemia di Covid-19. Ad aprire i lavori sarà la presidente greca Katerina Sakellaropoulou.(Gra)