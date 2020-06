Giappone: governo si attiva per evitare scalate ad aziende strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Rivitalizzazione economica del Giappone, Akira Amari, assai vicino al primo ministro Shinzo Abe, ha lanciato l’allarme per la possibile scalata da parte di soggetti stranieri di aziende giapponesi strategiche, in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, e per le potenziali ricadute di tale scenario per la sicurezza nazionale. “La sicurezza economica è importante quanto la potenza militare”, ha affermato Amari nel corso di una intervista alla stampa giapponese. Amari presiede un gruppo di parlamentari del Partito liberaldemocratico – la principale formazione di governo – che ha intrapreso oggi, 9 giugno, la discussione di misure tese a salvaguardare le aziende, specie quelle di piccole e medie dimensioni, dalle acquisizioni straniere. Il ministro ha sottolineato in particolare l’esigenza di proteggere aziende critiche per la sicurezza nazionale, a cominciare dai fornitori della Difesa e del comparto nucleare civile. “Molte aziende gestiscono dati e tecnologie legati alla sicurezza nazionale e alle infrastrutture cruciali”, ha spiegato Amari. (segue) (Git)