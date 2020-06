Giappone: governo si attiva per evitare scalate ad aziende strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo deve sapere in che modo gli attori stranieri si approccino a queste aziende, e per questa ragione intendiamo creare una cornice giuridica per la raccolta di questo tipo di informazioni”. Gli investimenti diretti, l’acquisizione di obbligazioni e di titoli commerciali sono alcune delle potenziali modalità di ingresso degli attori stranieri nel capitale delle aziende giapponesi. Alcuni esponenti del governo chiedono un irrigidimento della supervisione pubblica, specie per i progetti di ricerca congiunti e le offerte di alleggerimento del debito avanzate da soggetti non giapponesi. Tali richieste si sono ulteriormente rafforzate a seguito dello scenario di crisi causato dalla pandemia di coronavirus. Il gruppo di deputati guidati da Amari potrebbe presentare al governo una proposta formale entro il mese di luglio. Secondo Amari, “la sicurezza economica poggia su una serie di regole condivise da alleati con valori simili, come la democrazia e lo stato di diritto. Se il Giappone lasciasse trapelare informazioni confidenziali, verrebbe escluso da tale cornice”. (Git)