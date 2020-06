Usa: coronavirus, New York avvia prima fase della riapertura progressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di New York, epicentro della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti, ha intrapreso ieri, 8 giugno, la prima fase di un processo di graduale ritorno alla normalità in quattro passaggi, dopo una chiusura precauzionale protrattasi per circa due mesi. Lo scrive la stampa Usa, sottolineando che molti cittadini e imprese hanno preferito optare per una linea di cautela. La prima fase della riapertura prevede il riavvio delle attività nei settori delle comunicazioni e manifatturiero, mentre le attività commerciali potranno operare consegnando le merci fuori dai punti vendita. L’utilizzo delle mascherine resta obbligatorio a bordo di treni e autobus, mentre per i luoghi pubblici vale la distanza minima tra individui di due metri. Il traffico stradale a New York ha segnato un aumento immediato dopo l’avvio della riapertura, mentre il numero di pendolari sui mezzi pubblici è stato inferiore ai 400mila giornalieri previsti dalle autorità cittadine per la prima fase della riapertura. Sono rimasti chiusi anche diversi negozi, anche per il clima di paura seguito ai saccheggi e agli atti vandalici che hanno segnato le proteste a seguito dell’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd. (Nys)