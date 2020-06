Roma: travolto sulle strisce pedonali, muore 15enne all'Infernetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha attraversato le strisce pedonali ma è stato preso in pieno da una Peugeot 108 guidata da un ragazzo di 22 anni. La vittima, un ragazzo di 15 anni, è morto sul colpo, a causa dell'impatto con l'auto è stato sbalzato di diversi metri sull'asfalto. Quasi immediatamente il 15enne è stato raggiunto da amici e parenti con i quali aveva passato la serata. E' successo ieri sera, intorno alle 22 in via Francesco Cilea all'altezza del civico 247, in zona Infernetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale gruppo IX Tintoretto che hanno avviato le indagini. L’investitore si è fermato per prestare soccorso ma ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano. Il corpo per 15enne è stato portato all'ospedale di Tor Vergata mentre il 22enne è stato condotto al Grassi di Ostia per effettuare test per alcol e droga. L'intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine è ancora in corso. (Rer)