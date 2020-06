Frosinone: due carabinieri si gettano in acqua e salvano donna ad Esperia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono gettati in acqua tenendosi ad una corda per salvare una donna rimasta intrappolata nell'auto semisommersa. Il maltempo che ha flagellato ieri il cassinate ha visto i due carabinieri, il capitano Tamara Nicolai comandante della compagnia carabinieri di Pontecorvo, e il Luogotenente Testa del nucleo comando della stessa compagnia, intervenire sulla via Ausente nel comune di Ausonia dove un'autovettura con all'interno una donna, stava per essere sommersa dall'acqua che aveva allagato la strada. I due militari si sono immersi completamente nell'acqua e reggendosi ad una corda per resistere alla corrente molto forte, con l'aiuto di un volontario della protezione civile che è sopraggiunto con un trattore, hanno recuperato la donna prima che il veicolo venisse completamente allagato. Poi i si sono stati portati presso centro di primo soccorso a Pontecorvo dove i medici gli hanno riscontrato principi di ipotermia e giudicati guaribili in 3 e 5 giorni. (Rer)