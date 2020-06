Usa: Ocasio-Cortez accusa la portavoce della Casa Bianca di razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata socialista Alexandria Ocasio-Cortez, tra le esponenti di punta dell’ala ultra-progressista del Partito democratico, che ha sposato in toto le violente proteste seguite alla uccisione dell’afroamericano George Floyd mentre si trovava sotto la custodia della Polizia di Minneapolis, ha accusato di razzismo la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, “rea”di non aver menzionato la deputata con il suo titolo durante una conferenza stampa. Ocasio-Cortez, figlia di una affluente famiglia di immigrati portoricani di New York, ha fissato un “ultimatum” per ricevere scuse esplicite da parte della portavoce, che dal canto proprio ha respinto la richiesta, al pari della Casa Bianca. Durante la conferenza stampa oggetto della polemica, McEnany aveva menzionato la “la consigliera di Biden Alexandria Ocasio-Cortez”. Quest’ultima ha prontamente reagito su Twitter, chiedendo scuse ufficiali entro il giorno successivo e accusando immediatamente la portavoce di razzismo: McEnany “non è la prima persona a fraintendere la posizione di una donna di colore, ritenendola inferiore a quella che effettivamente detiene”. Ocasio-Cortez ha poi denunciato la “lunga, dolorosa e orrenda pratica di privare le donne di colore dei loro titoli per sminuirle”. Alyssa Farah, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, ha replicato alla democratica direttamente su Twitter, fornendo una trascrizione completa della conferenza stampa e sottolineando come McEnany si fosse rivolta a Corteaz come “deputata” nella frase immediatamente precedente a quella contestatale. (Nys)