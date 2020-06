© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragazzo di 22 anni che ha investito e ucciso il 15enne a via Cilea, all'Infernetto, questa notte, è risultato positivo ai test per alcol e droga. Il magistrato di turno ha disposto l'arresto del ragazzo. Stamattina sarà processato per direttissima. Ora si trova al gruppo Tintoretto. (Rer)