Usa: fonti stampa, Trump pensa di riprendere i comizi entro due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma di riprendere i suoi comizi elettorali entro le prossime due settimane, secondo quanto riportato dal sito "Axios". Prima della pandemia di coronavirus, lo slogan "Make America Great Again" stava trainando la campagna di rielezione di Trump, ma l'emergenza sanitaria ha bloccato tutto. Secondo "Axios", la squadra di Trump sta ancora esaminando dove potrebbero essere organizzate le prossime manifestazioni elettorali e quali misure di sicurezza verranno implementate. Il presunto avversario di Trump, il democratico Joe Biden, non ha annunciato ancora i suoi piani per riprendere i comizi, ed è comparso in pubblico per la prima volta in oltre due mesi a fine maggio per il Memorial Day. Trump è rimasto significativamente indietro rispetto a Biden sia nei sondaggi nazionali che in quelli degli Stati più in bilico. Recenti rilevazioni hanno mostrato che Biden detiene un vantaggio del dodici per cento in Michigan. "Gli statunitensi sono pronti a tornare in azione, così come il presidente Trump", ha dichiarato il responsabile della campagna Brad Parscale in una nota. "Le manifestazioni saranno enormi. Vedrete di nuovo il tipo di folle ed entusiasmo che il Sonnolento Joe Biden può solo sognare." (Nys)