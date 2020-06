Usa: Wall Street cancella le perdite dell'anno, record il Nasdaq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta con rialzi superiori al punto percentuale. Il Dow Jones ha registrato un progresso dell'1,7 per cento a 27.572 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato l'1,2 per cento a 3.232 punti. Segna il record il Nasdaq: +1,13 per cento a 9.925 punti, e torna sopra i livelli di prima della pandemia di Covid-19. Gli investitori guardano con ottimismo alla fine del lockdown e alla due giorni della Fed che esaminerà probabilmente l'andamento della disoccupazione. Così Wall Street ha cancellato le perdite dell'anno, nonostante i timori dei danni causati dal coronavirus. Con il rimbalzo del prezzo del petrolio, il greggio ha brevemente superato i 40 dollari al barile per la prima volta dopo mesi, e anche le compagnie energetiche hanno concluso la sessione in terreno decisamente positivo. (Nys)