Usa: il procuratore generale Barr conferma che Trump si è rifugiato nel bunker durante le proteste

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha dichiarato che le proteste a Washington il mese scorso sono state così violente che l'intelligence Usa ha raccomandato che il presidente Donald Trump fosse trasferito in un bunker sotterraneo alla Casa Bianca, nonostante il presidente sostenga di aver visitato il bunker solo per un controllo. Lo riporta il sito "The Hill". Barr ha anche difeso la decisione di sgomberare i manifestanti pacifici da Lafayette Park, a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Le osservazioni di Barr sembrano così confermare le notizie provenienti da numerosi organi di informazione secondo cui Trump era stato portato di corsa nel bunker, noto come il Centro presidenziale per le operazioni di emergenza, la sera del 29 maggio, mentre le proteste attorno alla Casa Bianca aumentavano di intensità. Trump ha contestato questa notizia, sostenendo di aver visitato il bunker durante il giorno solo per ispezionarlo. (Nys)