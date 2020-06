Usa: portavoce Casa Bianca, Trump "sconvolto" dall'idea di togliere fondi alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è "sconvolto" dall'idea di togliere fondi alla polizia e trova "Sbalorditivo" che questa proposta arrivi dal Partito democratico. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un briefing coi giornalisti, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". Le città statunitensi in questo momento sono attraversate da imponenti proteste che chiedono una riforma profonda delle forze dell'ordine. Trump sta considerando "una serie di proposte" ma non ha nessun annuncio da fare al riguardo, ha spiegato McEnany. Alla domanda di un giornalista se il presidente Trump crede che ci sia razzismo sistemico nei dipartimenti di polizia, la portavoce ha detto che il presidente "Sicuramente crede che ci siano casi di razzismo... Ma nel complesso sono brave persone", riferendosi ai corpi di polizia. Rispetto alla notizia che anche l'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney è sceso in strada con i manifestanti contro il razzismo, McEnany ha detto: "Il presidente Trump ha vinto l'otto per cento del voto nero e il senatore Mitt Romney ha vinto il due per cento". (Nys)