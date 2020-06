Ict: Capitanio (Lega), garanzie da ministro Pisano su digitalizzazione Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della Vigilanza Rai, osserva che "il ministro Pisano ha garantito la massima attenzione per sburocratizzare e velocizzare la digitalizzazione dei Comuni. Nei giorni scorsi - continua il parlamentare in una nota - avevo portato all'attenzione del governo il caso di un centinaio di Comuni (al dicastero ne risultano 74) in attesa di essere autorizzati da Agid all'utilizzo di Spid, la nostra identità digitale. Una procedura semplice ma che, se non viene ultimata, impedisce di fatto ai municipi di attivare i vari sportelli digitali, con tutti i disagi che ne conseguono. Inutile dire che, in tempi di pandemia, è fondamentale consentire a cittadini e imprese di sbrigare le pratiche comodamente da casa o dall'ufficio". L'esponente leghista, poi, prosegue affermando di aver "molto apprezzato il fatto che il ministro in persona, dopo l'annuncio di una interrogazione ad hoc da parte della Lega, abbia deciso di telefonarmi per anticipare alcuni chiarimenti e condividere la necessità di accelerare sul fronte della digitalizzazione del Paese. Nei prossimi mesi", conclude Capitanio, "saranno sempre più i Comuni pronti ad offrire servizi telematici ai cittadini e lo Stato deve farsi trovare più che pronto".(Com)