Fase 3: Carfagna (FI), bene parità e inclusione fondamenti piano Colao

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, segnala che "il piano della task force presieduta da Colao è stato reso noto, ma come nella peggiore tradizione del governo Conte non per vie ufficiali, bensì attraverso anticipazioni giornalistiche. I giornalisti hanno fatto bene il loro lavoro - continua la parlamentare in una nota -, il governo no: aveva il dovere di rendere pubblico il documento attraverso una comunicazione formale, in primis al Parlamento che avrà il compito di deliberare sulle misure della fase 3". Secondo l'esponente di FI, "al netto della modalità di divulgazione e di uno studio più approfondito delle singole proposte che faremo nelle prossime ore, sono senz'altro condivisibili le tre priorità indicate per costruire 'un'Italia più forte, resiliente ed equa'. Personalmente mi ha colpito in modo favorevole il fatto che, forse per la prima volta, i temi della parità delle donne e dell'inclusione dei più deboli siano indicati come elementi chiave per il futuro sviluppo dell'Italia e del superamento delle disuguaglianze. La mia speranza - conclude Carfagna - è che si abbia l'intelligenza e il coraggio di passare dalle parole ai fatti".