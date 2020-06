Usa: l'ex ambasciatore nell'Ue Gardner, Trump mi ricorda Mussolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, Anthony Gardner, spera che gli elettori statunitensi scelgano di non rinnovare il mandato a Donald Trump a novembre, poiché il presidente gli ricorda Benito Mussolini. Lo ha detto in un'intervista con il sito "politico". Secondo Gardner non solo l'inquilino della Casa Bianca evoca il dittatore fascista, ma gli ex funzionari di Trump che ora criticano il presidente, come l'ex segretario alla Difesa James Mattis, sono "collaboratori" che avrebbero dovuto parlare prima. "Per un paio d'anni, sono stato turbato da molte cose che accomunano Trump e Mussolini, da cui sono fuggiti i miei nonni italiani nel 1938", ha dichiarato Gardner, un democratico che sostiene la campagna dell'ex vicepresidente Joe Biden. Alla domanda sulle recenti proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia, Gardner ha aggiunto: "È molto deludente, molto scoraggiante avere un presidente degli Stati Uniti che fomenta apertamente e incita le divisioni razziali al fine di mobilitare parte della sua base". Gardner ha affermato che l'Ue e gli Stati Uniti hanno perso anni di cooperazione potenzialmente cruciale su questioni come i cambiamenti climatici e le riforme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ha anche predetto che il governo del Primo Ministro britannico Boris Johnson cercherà di porre fine al periodo di transizione della Brexit senza un accordo commerciale, e cercherà di oscurare il danno economico nella ricaduta finanziaria della crisi del coronavirus. Per quanto riguarda la politica americana, Gardner ha affermato di aver capito che molti elettori giovani non sono necessariamente entusiasti di Biden, ma ha insistito sul fatto che altri democratici, tra cui Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, erano semplicemente impresentabili. (Nys)