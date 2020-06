Coronavirus: Brasile, giustizia sospende decreti che allentano l'isolamento sociale a Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il numero di casi di coronavirus sia in costante crescita, il governo dello stato e il municipio di Rio de Janeiro avevano disposto un graduale piano di riapertura delle attività. Il governo, per quanto di propria competenza aveva disposto la riapertura di centri commerciali, bar e ristoranti, seppur con delle specifiche limitazioni, oltre che autorizzare la pratica di sport all'aperto. Singolare l'iniziativa del sindaco di Rio, Marcelo Crivella, che pur mantenendo chiusa la maggior parte degli esercizi commerciali aveva concesso il ritorno sulle strade a 14.000 venditori ambulanti autorizzati. A loro il primo cittadino ha chiesto solo di adeguarsi alle "regole d'oro", come lavarsi frequentemente le mani e indossare le mascherine. (segue) (Brp)