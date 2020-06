Coronavirus: Brasile, giustizia sospende decreti che allentano l'isolamento sociale a Rio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase 2, dal 16 giugno, saranno autorizzati a riaprire i centri commerciali, con orario dalle 12 alle 20, parcheggi limitati e misure che impediscono eccessivi affollamenti nei locali e nei punti di ristoro. Nella fase 3 a fine giugno, sarà autorizzata la riapertura di tutti i negozi, con restrizioni di movimenti e capienza, così come bar, ristoranti che dovranno ridurre la capacità del 50 per cento. Saranno riaperte le palestre con prenotazioni per garantire un numero massimo di clienti e il distanziamento, così come centri estetici e centri di tatuaggi. Saranno autorizzate inoltre attività all'aria aperta in parchi pubblici, mantenendo il distanziamento e riprenderanno le competizioni sportive, senza pubblico. Se gli ospedali non risulteranno saturi, verrà inoltre autorizzata la riapertura di asili nido e scuole medie, attuando misure di distanziamento. Nella fase 4, a metà luglio, sarà autorizzata l'apertura di scuole materne ed elementari e le attività culturali in luoghi chiusi, con restrizioni sui numeri di ingresso. Nella fase 5 a fine luglio, cadranno molte delle restrizioni di capacità in quasi tutti i settori come bar, ristoranti, stadi, cinema, spiagge e parchi aperti, poco affollati e la riapertura di tutte le scuole. Nella fase 6, a metà agosto saranno riaperte le scuole di ogni ordine e grado e le università. (Brp)