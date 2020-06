Ecuador: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 7,4 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un calo delle esportazioni associato al calo prezzi delle materie prime e alla contrazione delle entrate a causa delle misure di isolamento sociale adottate, il paese ha dovuto far fronte a un aumento della spesa per sostenere il servizio sanitario e l'adozione di misure di stimolo e sostegno economico alle aziende e ai cittadini. Questo ha causato un peggioramento nei conti pubblici con l'aumento del debito pubblico e dei costi di indebitamento. Una situazione che si registra in un momento particolarmente precario per l'Ecuador, che stava già lottando per pagare gli interessi sul suo debito prima dell'inizio della pandemia. L'aumento dei livelli del debito pubblico aumenta la vulnerabilità allo stress del settore finanziario e potrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse. (segue) (Brb)