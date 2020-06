Coronavirus: Brasile, giustizia sospende decreti che allentano l'isolamento sociale a Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice del tribunale di Rio de Janeiro, su richiesta della procura, ha disposto la sospensione di alcuni articoli dei decreti firmati dal governatore dello stato, Wilson Witzel, e dal sindaco, Marcelo Crivella, che autorizzano l'allentamento delle misure di isolamento sociale come contrasto alla diffusione del coronavirus. Il giudice ha sospeso l'efficacia delle norme contenute negli articoli, in attesa di affrontare la questione nel merito nel corso di un'udienza in programma per mercoledì prossimo, 10 giugno. Nel richiedere la sospensione i pubblici ministeri hanno chiesto allo stato e alla prefettura di presentare studi tecnici sugli effetti delle norme sulla salute pubblica. (segue) (Brp)