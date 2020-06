Usa: fonti stampa, l'esercito è pronto a ridenominare basi intitolate a comandanti conferederati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dell'esercito statunitense, Ryan McCarthy, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di tenere una "discussione bipartisan" per ridenominare quasi una dozzina di basi militari che portano i nomi di comandanti confederati, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". McCarthy potrebbe rinominare le basi unilateralmente, ma sta optando per una consultazione preliminare con la Casa Bianca, il Congresso e i governi statali. Le installazioni dell'esercito che prendono il nome dai leader confederati includono Fort Bragg nella Carolina del Nord, Fort Hood in Texas e Fort A.P. Hill in Virginia. (Nys)