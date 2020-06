Usa: protesta contro il razzismo, per Trump non ci sarà alcun taglio dei fondi alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcun taglio dei fondi alla polizia, secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Non ci sarà lo smantellamento della nostra polizia, e non ci sarà alcun taglio ai fondi della nostra polizia. La nostra polizia ci ha lasciato vivere in pace", ha detto Trump nel corso di un incontro con agenti delle forze dell'ordine e capi di polizia alla Casa Bianca, aggiungendo che crede che il "99 per cento" degli agenti siano "ottime persone". Lo riporta il sito "The Hill". La portavoce del presidente, Kayleigh McEnany, ha detto ai giornalisti in un precedente briefing che Trump è "sconvolto" dallo slogan che vorrebbe togliere fondi alle forze dell'ordine, e che secondo lui i Democratici sostengono questa idea. Trump ha affrontato l'argomento nelle ultime 48 ore, cercando di dipingersi come il candidato dell'ordine pubblico. "Il sonnolento Joe Biden e i radicali democratici di sinistra vogliono togliere fondi alla polizia", ha scritto in un tweet Trump ieri 7 giugno. (Nys)