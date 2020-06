Coronavirus: Usa, 1.956.527 contagiati e 110.932 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato almeno 1.956.527 contagiati dal coronavirus, inclusi 110.932 morti provocati dal Covid-19: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il Paese è di gran lunga quello più colpito nel mondo. Lo Stato che registra il maggior numero di contagiati è New York, con oltre 380 mila, di cui oltre 30 mila morti. La città di New York è impegnata in questi giorni nella "fase uno" della riapertura economica, con le proteste contro il razzismo e la violenza poliziesca che attraversano la metropoli e il Paese, sebbene con un'intensità inferiore alla settimana scorsa.(Nys)