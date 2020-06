Paraguay: Banca mondiale, Pil in calo del 2,8 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco rallentamento economico negli Stati Uniti e in Cina, poi, ha interrotto le catene di approvvigionamento per Messico e Brasile e causato un forte calo delle esportazioni da economie produttrici di materie prime come il Cile e il Perù. La profonda contrazione economica negli Usa, è il parere degli esperti, avrà ripercussioni negative soprattutto nei paesi dell'America centrale, che risentiranno in modo particolare del calo delle rimesse e dei commerci. Anche il crollo del turismo, da cui dipendono fortemente i paesi caraibici e il Messico, sta avendo impatti negativi. Secondo la Banca mondiale l'economia dell'America centrale subirà una contrazione del 3,6 per cento quest'anno, mentre la regione dei Caraibi vedrà una contrazione dell'1,8 per cento. Una leggera ripresa a livello regionale è prevista nel 2021, con una crescita del 2,8 per cento. (Abu)