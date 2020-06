Usa: sondaggio "Cnn", 57 per cento disapprova il lavoro di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione complessiva del lavoro del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è scesa di sette punti percentuali nel corso dell'ultimo mese, secondo un sondaggio pubblicato oggi dall'emittente "Cnn", che registra anche un vantaggio di 14 punti del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in vista delle elezioni generali di novembre. Secondo la rilevazione, il 38 per cento degli statunitensi approva l'operato di Trump, ma il 57 per cento si esprime in senso opposto. È il peggior sondaggio per Trump effettuato dall'emittente "Cnn" dal gennaio 2019. A inizio maggio il 45 per cento degli intervistati dichiarava di approvare Trump. Quest'ultimo sondaggio è stato effettuato dal 2 al 5 giugno e include un campione nazionale casuale di 1.259 adulti. (Nys)