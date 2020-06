Fase 3: piano Colao, su trasporti accelerare transizione verso logistica a basso impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, guidato da Vittorio Colao, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiega che "la rete infrastrutturale dei trasporti accorcia le distanze per lo spostamento delle persone e delle merci, rendendo le aziende italiane più competitive. Ciò", continua il documento, "è particolarmente vero per le imprese del Mezzogiorno (più lontane dagli sbocchi di mercato del centro e nord Europa). Molte infrastrutture sono relativamente prossime alla fine del ciclo vitale ed è quindi necessario un importante intervento per garantire l’efficienza del sistema dei trasporti, accelerando la transizione verso una logistica a basso impatto ambientale, come quella ad alta velocità su ferro delle merci. Inoltre", aggiunge sempre il Comitato, "il trasporto pubblico locale, oggi estremamente eterogeneo e spesso legato a veicoli e sistemi di gestione datati, richiede incentivi e investimenti nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e del passaggio alla mobilità elettrica". (Rin)