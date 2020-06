Difesa: ministro Guerini a colloquio con omologo sloveno Tonin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cooperazione bilaterale nell'ambito della difesa, coordinamento e armonizzazione delle iniziative Nato e Unione europea, cooperazione industriale, stabilità della regione balcanica, impegno della Difesa per l'emergenza Covid-19. Questi i temi principali al centro del colloquio tra il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e l'omologo della Slovenia, Matej Tonin, durante il quale è emersa la comune volontà di rafforzare le relazioni esistenti. Un colloquio svolto, si legge in un comunicato del ministero della Difesa, con grande collaborazione e cordialità, durante il quale il ministro Guerini ha ribadito la volontà dell'Italia di mantenere un ruolo attivo nei Balcani occidentali nell'ottica della fondamentale importanza che riveste la stabilità della regione. Da parte del ministro Tonin è giunto il ringraziamento all'Italia per tutte le attività di cooperazione nel settore della Difesa, tra le quali anche la difesa dello spazio aereo. (Com)