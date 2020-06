Panama: coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 2 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, l'economia della regione latinoamericana è destinata per il 2020 a contrarsi del 7,2 per cento. La recessione, si legge, sarà di gran lunga più profonda di quella registrata durante la crisi finanziaria del 2008-2009 e durante la crisi del debito degli anni 80. Secondo l'organismo multilaterale finanziario l'attività economica precipiterà al suo livello più basso nel secondo quadrimestre dell'anno, quando le misure di mitigazione sono al loro massimo livello. All'emergenza sanitaria, prosegue lo studio, si affianca il crollo dei prezzi delle materie prime, che sta colpendo duramente alcuni paesi della regione, soprattutto i produttori di greggio e gas, e un peggioramento delle condizioni finanziarie, con le grandi economie che hanno registrato forti deflussi di capitali e premi di rischio nei mercati delle obbligazioni sovrane più elevati rispetto all'inizio del 2020. (Brb)