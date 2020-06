Carceri: Cirielli (Fd'I), sottoscrivo petizione per istituzione Comando generale Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, afferma in una nota: "Condivido e sottoscrivo la petizione online lanciata dalla Dir.Pol.Pen (Associazione nazionale dirigenti e funzionari di Polizia penitenziaria) per l'istituzione di un Comando generale del corpo della Polizia penitenziaria, da porre alla dirette dipendenze del ministro della Giustizia". Per l'esponente di Fd'I, "da troppi anni, il Corpo paga le gravi negligenze dei governi tecnici e di larghe intese, che hanno comportato un drastico abbassamento dei livelli di sicurezza all'interno delle carceri italiane. E ancora oggi, a pagarne le conseguenze, sono soltanto gli agenti in servizio. Questi ultimi, quotidianamente, servono lo Stato con enormi sacrifici, nonostante la permanente carenza di organico (che potrebbe essere sopperita con lo scorrimento delle graduatorie) e l'assenza di strumenti utili alla difesa come i taser. Ma finora", continua il parlamentare, "malgrado le aggressioni subite dai poliziotti penitenziari e le rivolte dei detenuti, il ministro Bonafede è rimasto inerme snobbando i ripetuti appelli pervenuti dai sindacati del Corpo di Polizia penitenziaria. E' arrivato il momento di rompere questo assordante silenzio ponendo la giusta attenzione nei confronti degli agenti penitenziari, che devono essere finalmente equiparati a tutti gli effetti - conclude Cirielli - alle altre Forze dell'ordine". (Com)