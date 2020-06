Governo: Bellanova, mi fermo per qualche giorno per problemi di salute ma niente di grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova annuncia: "Purtroppo, a causa di un problema di salute, sono costretta a fermarmi per qualche giorno. Niente di grave, si tratta di un fastidiosissimo calcolo alla colecisti: quanti di voi purtroppo hanno provato l’orrendo fastidio di questo minuscolo granello... Ma è sempre bene - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - seguire le indicazioni dei medici e quindi fermarsi. Anche perché se non ci si ferma in accordo con il corpo, sappiamo bene che è lui ad obbligarti a farlo. Spero di tornare quanto prima al lavoro al ministero. C'è tanto da fare e, come sapete - conclude Bellanova -, non sono capace di star ferma a letto. A presto". (Rin)