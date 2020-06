Usa: telefonata Trump-Erdogan sulla Libia, per il presidente turco c'è accordo su "alcune questioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato di aver discusso del conflitto in Libia col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una telefonata oggi e che i due leader concordano su "alcune questioni" legate agli sviluppi della situazione. Lo riporta la stampa internazionale. "Potrebbe essere iniziata una nuova era nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti dopo la nostra telefonata", ha dichiarato Erdogan in un'intervista con l'emittente di Stato turca "Trt", aggiungendo che vorrebbe discutere della Libia anche col presidente russo Vladimir Putin. (Nys)