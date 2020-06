Usa: Biden non è d'accordo con lo slogan "togliere fondi alla polizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente Joe Biden non sostiene lo slogan "togliere i fondi alla polizia", secondo quanto emerge dal team della campagna elettorale del candidato democratico alla Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". Biden si è detto favorevole ad aumentare gli investimenti per programmi sociali, ma desidera anche maggiori finanziamenti per le riforme della polizia, come le telecamere installate sulle divise, ha dichiarato il portavoce della campagna, Andrew Bates, in una nota. "Il vicepresidente Biden non crede che alla polizia vadano tolti i fondi", ha affermato Bates. "Sente e condivide il profondo dolore e la frustrazione di coloro che chiedono un cambiamento, ed è convinto che giustizia vada fatta". Il commento della campagna è arrivato quando il presidente Donald Trump e la sua campagna hanno cercato di associare Biden agli slogan più radicali emersi nei giorni scorsi, durante le proteste contro la brutalità della polizia e l'uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto di Minneapolis. "Ci sono molti dipartimenti di polizia in tutto il Paese che stanno cercando di realizzare questo tipo di riforme, ma non hanno le risorse per farlo - e l'amministrazione Trump ha infatti reso più difficile ottenere tali risorse", ha detto Bates. Biden in questi giorni ha chiesto altri 300 milioni dollari in finanziamenti per programmi della polizia orientati alle comunità locali. (Nys)