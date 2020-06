Coronavirus: Brasile, giustizia sospende decreti che allentano l'isolamento sociale a Rio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il 1 giugno, Crivella aveva annunciato la riapertura delle attività - "lenta, graduale e in sicurezza" -, in sei fasi a distanza di 15 giorni una dall'altra. Un programma che non fa decadere il rispetto delle misure di base del contenimento del contagio e a patto che non ci sia un aumento dei casi tale da rendere insufficiente la la capacità di ricovero degli ospedali. Dal 2 giugno sono autorizzate una serie limitata di attività sportive, pratiche individuali come il nuoto o il surf, celebrazioni religiose (con protocollo di disinfezione) mentre sono stati riaperti negozi di mobili e concessionari auto. Si mantiene rigida la disciplina delle attività sul famoso litorale: no ad affitto di ombrelloni e sedie a sdraio, nessuna lezione di sport, ancora chiuse saune, piscine e palestre. (segue) (Brp)