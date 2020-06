Brasile: interferenza nomine polizia, Corte suprema rifiuta sequestro cellulare di Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sulla condotta di Bolsonaro è nata dalle parole dell'ex ministro della giustizia, Sergio Moro che, lasciando l'incarico lo scorso 24 aprile, aveva denunciato ingerenze del presidente Bolsonaro nella nomina dei vertici della polizia federale. Bolsonaro, accusava Moro, "aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa". A sostegno delle sue accuse, in una prima testimonianza resa alla Corte, l'ex ministro aveva mostrato il contenuto di scambi telefonici in cui il capo dello stato chiese espressamente di poter nominare un nuovo sovrintendente per la polizia federale (Pf) di Rio de Janeiro, lo stato in cui il capo dello stato è residente e dove ha costruito la sua carriera politica. "Tu hai 27 soprintendenze, ne voglio solo una per me, quella di Rio de Janeiro'", avrebbe affermato il presidente. (segue) (Brp)