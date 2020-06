Regionali: M5s, nelle Marche blitz vergognoso Pd-centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle afferma in una nota: "quello che sta succedendo nella Marche è inaccettabile: a tre mesi dal voto delle regionali Pd e centrodestra vogliono modificare la legge elettorale per impedire che i candidati presidenti siano eletti in Consiglio se non rientrano tra i primi due. Ovvero, se non sono i loro candidati". Il M5s prosegue: "Quello che si vuole realizzare è un blitz vergognoso che non ha nulla a che vedere con l'emergenza coronavirus, che sottrae rappresentatività e partecipazione. Si presume che il segretario Zingaretti non fosse al corrente di quanto sta accadendo nelle Marche, da loro governata, quando oggi faceva un appello a non ostacolate nei territori le alleanze. Perché non ostacolare", sottolinea la nota, "non significa costringere alle aggregazioni attraverso una legge vergognosa. Sempre in tema di alleanze in Campania, di fronte all'apertura del Movimento dai dem, si segnala che nessuna risposta è mai pervenuta: tutti sotto l'ala di De Luca". (Com)