Fase 3: piano Colao, ecco le proposte per modernizzare tessuto economico e produttivo

- Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, guidato da Vittorio Colao, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, propone relativamente alla modernizzazione del tessuto economico e produttivo un intervento quattro ambiti. "In questa fase caratterizzata dall’adozione di interventi straordinari", osserva il documento, "sarà fondamentale anche aumentare e accelerare l’innovazione tecnologica delle imprese italiane, ripristinando ed estendendo le misure previste dal piano Industria 4.0, incentivando gli investimenti in sostenibilità e transizione energetica, e ampliando le misure di sostengo alle start-up innovative. Lo sviluppo delle imprese italiane - continua il testo - italiane, e in particolare quelle di piccole dimensioni, è spesso frenato dalle carenze manageriali, dalla scarsa consapevolezza dell’importanza della formazione di qualità, e dalla mancanza di competenze adeguate alle necessità di oggi (ad esempio, digitali). Il Comitato propone interventi per sostenere gli investimenti in formazione e incentivare la riqualificazione della forza lavoro e dei disoccupati". Secondo il Comitato, "le Piccole e medie imprese - che come noto rappresentano una porzione significativa del tessuto produttivo italiano - sono particolarmente vulnerabili di fronte alla crisi in atto. Per rafforzarle, superando i limiti strutturali derivanti dalla loro dimensione e rendendole più competitive sui mercati internazionali, il Comitato propone interventi per favorire la ricapitalizzazione delle imprese di filiera, per rilanciare l’export, per incentivare le aggregazioni e per favorire il reinsediamento sul territorio nazionale di attività ad alto valore aggiunto in precedenza svolte all’estero (il cosiddetto reshoring)". Infine, si legge nel rapporto, "il Comitato propone di completare la riforma del Terzo settore, in particolare per quanto riguarda la fiscalità delle imprese sociali". (Rin)