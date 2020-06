Fase 3: piano Colao, urgente rimuovere ostacoli per rapida realizzazione opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, guidato da Vittorio Colao, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segnala: "Il rilancio del nostro Paese non può prescindere dallo stimolo agli investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, e in tutela del capitale naturale, di cui l’Italia è ricchissima e che costituisce un asset indispensabile anche per la strategia nazionale per 'turismo, arte e cultura'. L’arretratezza di cui l’Italia oggi soffre rispetto agli altri paesi Ocse è una zavorra pesante sulla strada del rilancio. Per ridurre il forte svantaggio infrastrutturale del Paese, si stima che il fabbisogno di investimenti in infrastrutture sia di oltre 300 miliardi di euro nel prossimo quinquennio e che, attraverso opportuni interventi, si possa procedere ad un’accelerazione straordinaria del valore di 50-100 miliardi nei prossimi 18 mesi". Ad avviso del Comitato, "gli sviluppi infrastrutturali devono privilegiare senza compromessi la sostenibilità ambientale, favorendo la transizione energetica e il 'saldo zero' in termini di consumo del suolo, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo. Gli investimenti infrastrutturali soffrono di lentezze e resistenze burocratiche che non permettono la tempestiva realizzazione delle opere, frenando la crescita del Paese. Come modello virtuoso di quanto si dovrebbe fare sempre, e non solo eccezionalmente - si legge nel documento - viene citata spesso la ricostruzione del 'ponte di Genova', il cui iter autorizzativo e realizzativo è avanzato speditamente. Al di là del caso particolare, è urgente rimuovere gli ostacoli esistenti all’effettiva e rapida realizzazione delle opere, soprattutto quelle di carattere strategico". (Rin)