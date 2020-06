Difesa: Germania, portavoce governo respinge voci su ritiro forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha respinto le indiscrezioni sui piani del Pentagono per la riduzione delle forze degli Stati Uniti in Germania da 34.500 a 9.500 effettivi, che potrebbe essere avviato a settembre prossimo. Per Seibert, si tratta di “resoconti dei mezzi di informazione non confermati, su cui il governo tedesco non intende commentare, anche perché da Washington non sono giunti comunicati ufficiali. “Qualora arrivassero, il governo federale li commenterà”, ha aggiunto il portavoce dell'esecutivo del cancelliere Angela Merkel. Seibert ha quindi evidenziato che la Germania valuterà il ritiro delle truppe statunitensi dal proprio territorio “soltanto se vi saranno informazioni ufficiali e affidabili”. Sulla questione è intervenuta anche il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). In particolare, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che la presenza di militari statunitensi in Germania “serve la sicurezza generale della Nato, compresa la sicurezza degli Stati Uniti”. Questa, per il ministro della Difesa tedesco, è “la base” su cui Germania e Stati Uniti “lavorano insieme”. A sua volta, il ministero degli Esteri tedesco ha fatto riferimento a precedenti dichiarazioni del titolare del dicastero, Heiko Maas, secondo cui la Nato è “la polizza assicurativa sulla vita dell'Europa” e vi è “un'irremovibile coesione attraverso l'Atlantico”. Allo stesso tempo, “uno sviluppo concettuale è sempre necessario” in questo rapporto. Il dicastero ha aggiunto: “Siamo in contatto con gli Stati Uniti a vari livelli per tutte le questioni che riguardano la nostra sicurezza comune”. Per il ministero della Difesa tedesco, la collaborazione tra Germania e Stati Uniti è “positiva, sicura, stretta e fiduciosa”. Le Forze armate degli Usa “si sono sentite a proprio agio in Germania e ciò continuerà in futuro”. (Geb)