Lazio: Colosimo (Fd'I), a febbraio già nostra proposta legge per disabili

- "Apprendiamo con piacere che il consigliere Marta Leonori ha presentato una proposta di legge per i diritti delle persone con fragilità". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Sicuramente un'iniziativa degna di nota, ma ci preme ricordare al consigliere del Partito democratico che in data 3 febbraio il gruppo di Fratelli d'Italia, con la sottoscritta prima firmataria, ha già depositato una proposta di legge per 'l'istituzione e la promozione di un percorso ad elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone disabili non collaboranti'. Quindi delle due l'una: o la Leonori non era a conoscenza della nostra iniziativa o l'ha presa come modello e di questo ne siamo contenti". (Com)