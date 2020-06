Fase 3: piano Colao, ecco le sei aree di azione su cui operare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "propone gli elementi per formulare in tempi rapidi un piano di rilancio in grado di innescare trasformazioni profonde del sistema socioeconomico italiano e comunicabile nel suo insieme per generare fiducia nel Paese, sia internamente sia in campo internazionale". Il piano, continua il documento, "è articolato in sei aree di azione riguardanti: le imprese e il lavoro, riconosciuti come motore della ripresa, da sostenere e facilitare per generare profonde innovazioni dei sistemi produttivi; le infrastrutture e l’ambiente, che devono diventare il volano del rilancio, grazie alla rapida attivazione di investimenti rilevanti per accelerare la velocità e la qualità della ripresa economica; il turismo, l’arte e la cultura, che devono essere elevati a brand iconico dell’Italia, attraverso cui rafforzare sistematicamente l’immagine del Paese sia verso chi risiede in Italia, sia verso i cittadini di altri Paesi". Ed ancora, "la Pubblica amministrazione, che deve trasformarsi in alleata di cittadini e imprese, per facilitare la creazione di lavoro e l’innovazione e migliorare la qualità di vita di tutte le persone; l’istruzione, la ricerca e le competenze, fattori chiave per lo sviluppo; gli individui e le famiglie, da porre al centro di una società equa e inclusiva, perché siano attori del cambiamento e partecipi dei processi di innovazione sociale. Queste sei aree di azione - conclude il Comitato - sono ugualmente importanti, si completano e si rafforzano vicendevolmente: solo attraverso un profondo cambiamento di ciascuna di esse sarà possibile costruire le basi di uno sviluppo accelerato e duraturo per il nostro Paese". (Rin)