Tutti i dossier che mettono Usa e Germania in rotta di collisione

- A 75 anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti e la Germania tornano a scontrarsi. Il confronto è politico, se non ideologico, tra l'isolazionismo del presidente degli Usa, Donald Trump, e la riaffermazione del multilateralismo da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel e del suo governo. Una posizione in cui si intersecano gli interessi della Germania, che appare in lento cammino verso la rivendicazione di un maggior ruolo nell'Ue e nel mondo in una nuova “Weltpolitik”. Tuttavia, è l'Europa il teatro principale del nuovo confronto tra Usa e Germania, i cui rapporti si sono nettamente deteriorati dall'avvento di Trump alla Casa Bianca nel 2017. Il presidente degli Usa non hai mai nascosto la propria avversione per il cancelliere Merkel e per le sue politiche. A loro volta, Merkel e il governo federale non hanno risparmiato critiche all'amministrazione Trump. Ora, il confronto tra Washington e Berlino assume toni e contenuti particolarmente acuti, che assumono rilevanza anche in considerazione della crisi in corso negli Usa con le proteste per la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis da un agente di polizia. Alle origini degli ultimi sviluppi nelle relazioni tra Germania e Stati Uniti si può collocare il rifiuto dal cancelliere Merkel di prendere parte fisicamente al vertice del G7 organizzata da Trump per questo mese a Washington. Secondo quanto dichiarato il 20 maggio scorso dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, la decisione si basa sulla “situazione generale della pandemia” di coronavirus, che non consente a Merkel di accettare il viaggio a Washington.Tuttavia, è da notare come il 20 maggio il cancelliere tedesco avesse già marcato la propria distanza da Trump e dalle sue politiche. In particolare, durante una conferenza stampa a Berlino, il capo del governo tedesco aveva messo in guardia dall'isolazionismo nell'economia. Merkel aveva, infatti, affermato che la risposta alla pandemia di coronavirus “non può certamente essere quella di rinazionalizzare ora tutte le catene di approvvigionamento internazionali”. In tal caso, “tutti pagherebbero un prezzo molto alto”. Merkel aveva poi ribadito l'impegno della Germania a favore dei paesi in via di sviluppo, notando tali Stati subirebbero “gli effetti drammatici” di una contrazione dei consumi nelle economie più sviluppate. La lotta contro la povertà diventerà quindi ancor più importante nei prossimi anni, soprattutto perché “mancano opportunità finanziarie per i grandi programmi di stimolo nei paesi economicamente più deboli”. Per la Germania, aveva osservato Merkel, “ciò significa non tagliare gli aiuti allo sviluppo, ma continuare a investire”. Il cancelliere tedesco ha poi sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale. Con un implicito riferimento alle politiche isolazioniste di Trump, Merkel aveva dichiarato: “Il multilateralismo ha dovuto affrontare una grande sfida anche prima della pandemia di coronavirus, e questa sfida non è diminuita”.La reazione degli Stati Uniti non si è fatta attendere. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono sono recentemente filtrate delle indiscrezioni secondo cui Trump avrebbe ordinato ai responsabili della difesa nazionale di preparare i piani per la riduzione delle forze degli Stati Uniti di stanza in Germania da 34.500 a 9.500 effettivi. Sulle politiche per la difesa si gioca, infatti, una delle partite più tese nel confronto tra Stati Uniti e Germania. Da tempo, gli Stati Uniti chiedono con insistenza alla Germania di adempiere al'obiettivo dell'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024 stabilito dalla Nato per i propri Stati parte nel 2014. Il governo tedesco considera tale previsione non come un obbligo di risultato, ma come un dovere di avvicinamento alla quota e si è impegnato ad accrescere le spese militari all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. Tuttavia, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha affermato più volte che intende attenersi all'obiettivo Nato del 2 per cento. In tale contesto rientra la decisione della stessa Kramp-Karrenbauer di acquistare 45 caccia F-18, di cui 30 “Super Hornet” e 15 “Growler”, prodotti dall'azienda aerospaziale statunitense Boeing. Gli aerei andrebbero a sostituire parte della flotta di 93 cacciabombardieri Tornado realizzati dal consorzio Panavia, ormai obsoleti, in dotazione alla Luftwaffe. A tal fine, la Germania acquisirebbe anche 93 caccia multiruolo Eurofighter del consorzio aerospaziale europeo Airbus, che andrebbero ad aggiungersi ai 141 già in servizio nella Luftwaffe. La commessa a Boeing può essere considerata un esempio di quello “stretto ma complicato partenariato transatlantico” che lega Germania e Stati Uniti, secondo la formula recentemente utilizzata dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Una partnership che non manca di creare tensioni nella Grande coalizione tra Cdu, Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al governo in Germania dal 14 marzo 2018.La SpD ha infatti duramente criticato la decisione di Kramp-Karrenbauer, affermando che il ministro della Difesa non aveva consultato né gli alleati di governo né il Bundestag. Ad aggravare la situazione avevano poi contribuito Norbert Walter-Borjans, copresidente della SpD con Saskia Esken, e il capogruppo del partito al parlamento federale, Rolf Muetzenich, secondo cui in futuro la Germania non dovrebbe più consentire agli Stati Uniti di dispiegare armi nucleari sul proprio territorio. Di fatto, Muetzenich chiedeva l'uscita della Germania dal dispositivo di deterrenza nucleare della Nato, in base al quale gli Usa avrebbero oggi di circa 20 bombe B-61 presso la base aerea di Buechel in Renania-Palatinato. Maas, anch'egli esponente della SpD, aveva immediatamente sconfessato Muetzenich, ribadendo la partecipazione della Germania al sistema di deterrenza nucleare dell'Alleanza atlantica. Un botta e risposta che dal il tono della complessità del rapporto tra Berlino e Washington anche all'interno del sistema politico tedesco. Sulla questione sono tornati oggi in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Peter Rough, dal 2007 al 2009 direttore associato dell'Ufficio per le iniziative, e Frank Rose, dal 2009 al 2014 assistente del segretario di Stato degli Usa per il controllo sugli di armamenti. Secondo Rough e Rose, la partecipazione della Germania al dispositivo di deterrenza nucleare della Nato è “un obiettivo non partigiano della massima importanza negli Stati Uniti” ed è “nell'interesse nazionale” della Repubblica federale. Se il paese abbandonasse tale sistema,“il continente europeo diventerebbe più pericoloso e instabile”, anche in considerazione delle politiche di riarmo nucleare della Russia. Il recesso della Germania potrebbe, infatti, provocare l'uscita dal dispositivo di deterrenza nucleare di altri membri dell'Alleanza atlantica come Italia, Paesi Bassi e Belgio. Approfittando della debolezza della Nato, la Russia potrebbe quindi rafforzare le proprie interferenze in Europa, che “prende molto sul serio le decisioni di Berlino” perché “la Germania conta” e le sue scelte “si riverberano a Mosca e Washington”.Su un'eventuale uscita della Germania dal dispositivo di deterrenza nucleare della Nato si era espressa l'ambasciatore degli Stati Uniti a Varsavia, Georgette Mosbacher, affermando che in tal caso potrebbe essere la Polonia a ospitare sul proprio territorio le bombe B-61 degli Usa attualmente dispiegate a Buechel. Le dichiarazioni della diplomatica avevano fatto seguito a quelle dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, che ha recentemente lasciato l'incarico e che in un contributo per il quotidiano “Die Welt” aveva richiamato la Germania ad adempiere agli obblighi previsti dal sistema nucleare dell'Alleanza atlantica. Su Twitter, Mosbacher aveva scritto: “Se la Germania vuole ridurre il suo potenziale nucleare e indebolire la Nato, la Polonia, che onestamente adempie ai suoi obblighi, comprende i rischi e si trova sul fianco orientale della Nato, potrebbe sfruttare questo potenziale”. A Mosbacher aveva risposto l'ambasciatore di Germania a Varsavia, Rolf Nikel. In un messaggio su Twitter, il diplomatico aveva affermato: “La Germania sta rispettando i suoi impegni con la Nato e i suoi partner (…). Ulteriori ipotesi sono quindi inutili”. Sulla questione è intervenuto anche Maas, affermando che la Germania apprezza la cooperazione militare con gli Stati Uniti. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Maas ha ricordato che la collaborazione militare tra Germania e Usa “è cresciuta nel corso degli anni” perché rientra “nell’interesse di entrambi i paesi”. In merito al possibile ritiro di parte dei militari degli Stati Uniti di stanza in Germania, il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato che il governo federale, qualora ciò dovesse avvenire, ne prenderà atto. “Siamo stretti partner nell’Alleanza atlantica, ma vi sono delle complicazioni”, ha precisato Maas.A sua volta, il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha auspicato che i militari statunitensi ritirati dalla Germania possano essere dislocati nel paese. “Spero profondamente che, a seguito dei molti colloqui avuti, parte delle truppe degli Usa oggi in Germania (...) arriveranno in Polonia”, ha detto Morawiecki. Il primo ministro polacco ha aggiunto: “La decisione ora spetta agli Stati Uniti”. Secondo il generale a riposo Ben Hodges (dal 2014 al 2017 alla guida del Comando dell'esercito Usa in Europa), invece, i piani del Pentagono per ridurre le proprie truppe di stanza in Germania sarebbero, invece, un “errore colossale” e dimostrano come Trump “non capisca” il loro “ruolo essenziale per la sicurezza dell'America”. Se gli Usa riducessero il proprio contingente in Germania, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe “il grande vincitore”, ha a sua volta dichiarato il generale a riposo Klaus Naumann, dal 1991 al 1996 capo di Stato maggiore della Difesa tedesco e dal 1996 al 1999 presidente del Comitato militare della Nato. Non va tuttavia sottovalutato come un possibile dispiegamento militare degli Usa in Europa intenda rispondere direttamente alle iniziative di Mosca in Europa orientale.A ogni modo, l'asse con Varsavia è, infatti, impiegato da Washington come cuneo nella direttrice Berlino-Mosca-Pechino su cui la Germania del cancelliere Merkel pare sviluppare la propria nuova “Weltpolitik”, in cui la difesa del multilateralismo dall'isolazionismo degli Stati Uniti si salda con la promozione dell'interesse nazionale. Tuttavia, il rapporto della Germania con Russia e Cina non deve essere inteso come un patto tripartito eurasiatico. Diverse questioni dividono i tre paesi. Il governo tedesco non manca, infatti, di criticare le mire espansionistiche di Russia e Cina in Europa orientale e nel Pacifico, le politiche repressive dei diritti umani e le ingerenze dei due paesi negli affari interni degli altri Stati così come nei propri. A ogni modo, con notevole irritazione da parte di Washington, la Germania è determinata a promuovere i propri rapporti politici e ancor più economici con Russia e Cina. Per esempio, vincendo l'opposizione della sua stessa maggioranza, Merkel ha ottenuto che, a severe condizioni, l'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei possa partecipare alla realizzazione della rete 5G in Germania. Da tempo, l'amministrazione Trump preme, invece, sugli alleati degli Usa affinché escludano l'azienda, accusata di spionaggio a favore della Cina, dalle rispettive reti 5G. Allo stesso tempo, la Germania prosegue determinata nel progetto del gasdotto Nord Stream 2 che, in realizzazione nel Mar Baltico, collegherà il paese con la Russia. Giudicando l'infrastruttura uno strumento del Cremlino per rafforzare la propria influenza in Europa e rassicurare i propri alleati nell'est del continente, gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche che partecipano al progetto Nord Stream 2. Una nuova serie di provvedimenti punitivi sono stati recentemente presentati al Senato degli Usa.Tale reazione era stata preannunciata con i toni poco diplomatici che l'hanno reso celebre dall'ambasciatore Grenell, in ottimi rapporti con Trump, che aveva ancora una volta duramente criticato la Germania per i rapporti con la Russia. In un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt” mentre si apprestava a lasciare l'incarico, Grenell aveva criticato il governo federale in particolare riguardo al Nord Stream 2, dichiarando che la Germania “deve smetterla di dar da mangiare alla bestia”, ossia alla Russia, “mentre non paga abbastanza per la Nato”. In caso contrario, gli Stati Uniti potrebbero adottare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2. Grenell può essere considerato il simbolo del deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Germania avviato con l'avvento di Trump alla Casa Bianca. Le pubbliche accuse rivolte dal diplomatico la governo tedesco hanno fatto sì che non fosse molto ben accolto né al ministero degli Esteri né alla Cancelleria di Berlino. L'apice è stato toccato con la richiesta di Wolfgagn Kubicki, vicepresidente del Bundestag per il Partito liberaledemocratico (Fdp), di dichiarare Grenell persona non grata ed espellerlo dalla Germania. Ora che il diplomatico ha lasciato Berlino, le tensioni tra gli Usa e la Germania non paiono tuttavia placarsi, come dimostra la questione del ritiro delle forze statunitensi dal territorio tedesco. Tale eventualità ha generato sconcerto, irritazione e preoccupazione in tutto il mondo politico tedesco, anche perché la notizia è stata appresa non in via ufficiale ma a mezzo stampa. Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” si è fatto portatore di tali reazioni, affermando che, con i piani del Pentagono per ridurre le forze degli Stati Uniti di stanza in Germania, Trump “distrugge la credibilità” della Nato e “mette in pericolo la sicurezza dell'Europa”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, possono esservi “validi motivi”per il trasferimento delle truppe statunitensi dalla Germania in Polonia o in altri paesi del fianco orientale dell'Alleanza atlantica. Nella regione, “il comportamento aggressivo della Russia rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza europea”. Tuttavia, una simile decisione andrebbe discussa dagli Stati Uniti con gli altri membri della Nato su “una chiara base fattuale” come prerequisito. Finora, evidenzia la “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, da parte degli Usa “non si è visto niente di tutto questo” e alla decisione di ritirare le truppe statunitensi dalla Germania mancano “serie considerazioni strategiche”.In questo contesto, si dimostra come Trump si occupi della Nato “nello stesso modo in cui si occupa del proprio paese”, per esempio nella gestione della crisi del coronavirus o nella risposta all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis. Le indiscrezioni sul ridispiegamento delle forze statunitensi in Germania al di fuori del paese mostra “ancora una volta” come per Trump “la guida dell'Alleanza atlantica sia più importante della sua coesione”. Se dopo le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti a novembre prossimo “non dovessero esserci cambiamenti”, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò significa che “l'influenza dell'occidente democratico nel mondo si scioglierà più rapidamente del ghiaccio artico nei cambiamenti climatici”. Nel peggiore dei casi, Russia e Cina sentiranno “incoraggiate a intraprendere avventure militari”. Mentre si avvicina il primo luglio, quando la Germania assumerà la presidenza di turno dal Consiglio dell'Ue che eserciterà nei prossimi sei mesi, il governo federale ha tirato una prima bordata contro gli Usa di Trump, seppur sul piano esclusivamente simbolico. La Germania ha, infatti, scelto come motto della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue “Insieme. Rendere di nuovo forte l'Europa forte”. Il riferimento, non privo di una certa dose di ironia, è allo slogan elettorale di Trump “Rifare l'America grande”. Rimane a ogni modo da vedere se la nuova “Weltpolitik” per il multilateralismo di Merkel possa offrire una valida risposta all'isolazionismo di Trump. Mentre procede con l'offensiva politica, la Germania stenta ancora con il potenziamento del proprio strumento militare, necessaria “prosecuzione della politica con altri mezzi”. (Res)