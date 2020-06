Fase 3: piano Colao, escludere Covid da responsabilità penali datore lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di esperti in materia economia e sociale, guidato da Vittorio Colao, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, propone in materia di lavoro "la rimozione del contagio Covid-19 dalle responsabilità penali del datore di lavoro, la promozione dello smart working e una deroga temporanea per consentire il rinnovo dei contratti a tempo in scadenza, tutte iniziative atte a superare vincoli che oggi ostacolano la difesa dell’occupazione. Il Comitato", continua il testo, "propone altresì una serie di interventi - in parte già recepiti nei recenti interventi legislativi - volti a: garantire alle imprese liquidità di sopravvivenza, ad esempio tramite la compensazione orizzontale di debiti e crediti fiscali e la promozione di un codice di comportamento che impegni le grandi aziende a pagamenti rapidi ai piccoli fornitori; ridurre il volume e l’impatto dei contenziosi post-crisi, ad esempio tramite meccanismi di ripartizione presunta del rischio tra locatore e conduttore, e disincentivi al ricorso a procedure concorsuali; incentivare - è scritto nel documento - l’adozione di sistemi di tax control framework attraverso la riduzione delle sanzioni amministrative e penali; rafforzare la capitalizzazione delle imprese, essendo la sotto-capitalizzazione di molte di esse uno dei principali fattori della loro vulnerabilità, facilitando gli aumenti di capitale, incentivandoli e semplificandone l’iter e favorendo una strutturale riallocazione del risparmio verso la cosiddetta 'economia reale'". (Rin)