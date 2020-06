Pa: Dadone, cambiamento improvviso come smart working va trasformato in rivoluzione stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma: "un cambiamento improvviso come quello dello smart working 'd’emergenza' va ora consolidato e trasformato in una rivoluzione stabile: quella del lavoro agile autenticamente flessibile e basato su obiettivi e risultati. Lo avevamo detto: non si può che partire da un attento monitoraggio della situazione", prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "dal punto di vista concreto e dalle esperienze di chi lo smart working ha dovuto in questi mesi organizzarlo, ossia i dirigenti, e di chi ha dovuto metterlo in pratica, quindi i dipendenti. Uno screening attento e puntuale, però, non era mai stato fatto. Adesso lo realizziamo, tra l’altro, con due questionari sulla piattaforma 'ParteciPa' e con la convinzione che lo smart working possa contribuire all’innovazione organizzativa e culturale, a un rafforzamento delle competenze e a una maggiore sensibilità circa l’importanza della performance a beneficio di tutti i cittadini. Senza ovviamente dimenticare - conclude Dadone -, le ricadute positive per i lavoratori pubblici e per tutta la collettività sul piano sociale e ambientale". (Rin)