Imprese: Di Maio, pronti 1,3 miliardi di euro per aiutare le aziende italiane

- Il Patto per l’export lanciato oggi alla Farnesina rappresenta un traguardo “importante” perché grazie ad esso saranno disponibili 1,3 miliardi di euro per aiutare le imprese italiane. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al “Tg1”. “Export significa che si vendono prodotti ‘made in Italy’ ma le fabbriche e i lavoratori restano qui. Pagheremo le imprese per assumere manager dell’export per aiutarle a vendere ‘Made in Italy’ nel mondo”, ha detto Di Maio, che poi si è detto “contento” poiché i dati epidemiologici in Italia in questo momento sono “ben al di sotto della soglia d’emergenza fissata dall’Ue” e in queste ore “stanno arrivando le prime prenotazioni di turisti tedeschi e francesi negli alberghi italiani”. (Res)