Ue: Di Maio, non possiamo aspettare il 2021 per accedere a Recovery Fund

- L’Italia starà attenta non solo a quanti soldi saranno disponibili con il varo del Recovery Fund, ma anche a quando arriveranno questi soldi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al “Tg1”. “In queste ore si sta disegnando il futuro dell’Ue dal momento che il Recovery Fund è uno strumento che non è mai esistito nella storia. L’Italia starà attenta non solo a quanti soldi ci saranno dentro ma a quando arriveranno quei soldi, dal momento che non possiamo aspettare il 2021 per avere soldi che servono alle nostre aziende, alle nostre famiglie e ai nostri giovani disouccupati”, ha aggiunto Di Maio.(Res)