Fase 2: piano Colao, sviluppo rete in fibra ottica è priorità assoluta

- Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, guidato da Vittorio Colao, nel rapporto consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sostiene che "la connettività a banda ultra larga in Italia è assai più limitata che in altri Paesi, con grandi differenze tra le diverse aree geografiche in termini di penetrazione e qualità". È necessario, si legge nel documento, "un intervento sistematico per ridurre il divario digitale e rendere il Paese totalmente e universalmente connesso, permettendo così l’ampia diffusione tra aziende e privati delle tecnologie innovative (ad esempio sanità digitale e telemedicina, istruzione in e-learning, acquisti e-commerce, pagamenti contactless, eccetera). Lo sviluppo ubiquo della rete in fibra ottica è la priorità assoluta, dal momento che genera attività economica nell’immediato e stimola la crescita futura. È fondamentale completare su tutto il territorio nazionale la posa di tale rete, complementare al pieno sviluppo della rete 5G che deve a sua volta essere realizzata rapidamente", conclude il Comitato, "in linea con i Paesi più avanzati".(Rin)