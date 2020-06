Farnesina: rimpatriati 554 concittadini nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono rientrati in Italia in sicurezza 554 connazionali da Regno Unito, Canarie, India e Repubblica Dominicana. Lo riferisce la Farnesina in una nota, secondo cui il consueto volo Alitalia da Bruxelles non è potuto partire a causa di disagi all'aeroporto di Zaventem dovuti alla dichiarazione di fallimento di una delle due società di servizi a terra. I passeggeri saranno comunque riprotetti sul volo di domani e dopodomani. Superano così 93.700 le persone che sono rientrate in Italia grazie all'aiuto del ministero degli Esteri grazie a 1013 operazioni da 120 paesi: un lavoro che continua senza sosta.(Res)