Usa: dipartimento di Stato, effettivo a partire da oggi nuovo round di sanzioni contro l'iraniana Irisl

- Sono entrate ufficialmente in vigore le sanzioni degli Stati Uniti contro Shipping Line (Irisl), una compagnia di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran, e la sua controllata cinese con sede a Shanghai, E-Sail. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota, in cui spiega che l'ordine esecutivo del governo statunitense si rivolge ai Paesi responsabili della proliferazione di armi di distruzione di massa, e ai loro sostenitori. "Qualsiasi governo, entità o individuo che scelga di continuare a fare affari con l'Irisl e/o E-Sail ora rischia di essere esposto alle sanzioni statunitensi sulle armi di distruzione di massa", ha scritto Pompeo. "L'Irisl ha trasportato ripetutamente componenti legati ai missili balistici iraniani e ai programmi militari" del regime di Teheran, si legge nell'accusa. "Sollecitiamo le autorità governative di tutto il mondo a indagare su tutte le attività dell'Irisl e di E-Sail nei porti e nei mari territoriali e ad adottare le misure appropriate per fermarle. Il mondo deve essere vigile e agire per impedire all'Iran di acquisire componenti sensibili alla proliferazione nucleare che minacciano ulteriormente la stabilità e la sicurezza regionale". Questo nuovo round di sanzioni contro l'Iran, approvato nel dicembre del 2019, è effettivo a partire da oggi. (Nys)