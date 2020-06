Germania-Usa: Berlino e Washington in rotta di collisione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un'eventuale uscita della Germania dal dispositivo di deterrenza nucleare della Nato si era espressa l'ambasciatore degli Stati Uniti a Varsavia, Georgette Mosbacher, affermando che in tal caso potrebbe essere la Polonia a ospitare sul proprio territorio le bombe B-61 degli Usa attualmente dispiegate a Buechel. Le dichiarazioni della diplomatica avevano fatto seguito a quelle dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, che ha recentemente lasciato l'incarico e che in un contributo per il quotidiano “Die Welt” aveva richiamato la Germania ad adempiere agli obblighi previsti dal sistema nucleare dell'Alleanza atlantica. Su Twitter, Mosbacher aveva scritto: “Se la Germania vuole ridurre il suo potenziale nucleare e indebolire la Nato, la Polonia, che onestamente adempie ai suoi obblighi, comprende i rischi e si trova sul fianco orientale della Nato, potrebbe sfruttare questo potenziale”. A Mosbacher aveva risposto l'ambasciatore di Germania a Varsavia, Rolf Nikel. In un messaggio su Twitter, il diplomatico aveva affermato: “La Germania sta rispettando i suoi impegni con la Nato e i suoi partner (…). Ulteriori ipotesi sono quindi inutili”. Sulla questione è intervenuto anche Maas, affermando che la Germania apprezza la cooperazione militare con gli Stati Uniti. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Maas ha ricordato che la collaborazione militare tra Germania e Usa “è cresciuta nel corso degli anni” perché rientra “nell’interesse di entrambi i paesi”. In merito al possibile ritiro di parte dei militari degli Stati Uniti di stanza in Germania, il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato che il governo federale, qualora ciò dovesse avvenire, ne prenderà atto. “Siamo stretti partner nell’Alleanza atlantica, ma vi sono delle complicazioni”, ha precisato Maas. (segue) (Geb)