Germania-Usa: Berlino e Washington in rotta di collisione (7)

- A ogni modo, l'asse con Varsavia è, infatti, impiegato da Washington come cuneo nella direttrice Berlino-Mosca-Pechino su cui la Germania del cancelliere Merkel pare sviluppare la propria nuova “Weltpolitik”, in cui la difesa del multilateralismo dall'isolazionismo degli Stati Uniti si salda con la promozione dell'interesse nazionale. Tuttavia, il rapporto della Germania con Russia e Cina non deve essere inteso come un patto tripartito eurasiatico. Diverse questioni dividono i tre paesi. Il governo tedesco non manca, infatti, di criticare le mire espansionistiche di Russia e Cina in Europa orientale e nel Pacifico, le politiche repressive dei diritti umani e le ingerenze dei due paesi negli affari interni degli altri Stati così come nei propri. A ogni modo, con notevole irritazione da parte di Washington, la Germania è determinata a promuovere i propri rapporti politici e ancor più economici con Russia e Cina. Per esempio, vincendo l'opposizione della sua stessa maggioranza, Merkel ha ottenuto che, a severe condizioni, l'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei possa partecipare alla realizzazione della rete 5G in Germania. Da tempo, l'amministrazione Trump preme, invece, sugli alleati degli Usa affinché escludano l'azienda, accusata di spionaggio a favore della Cina, dalle rispettive reti 5G. Allo stesso tempo, la Germania prosegue determinata nel progetto del gasdotto Nord Stream 2 che, in realizzazione nel Mar Baltico, collegherà il paese con la Russia. Giudicando l'infrastruttura uno strumento del Cremlino per rafforzare la propria influenza in Europa e rassicurare i propri alleati nell'est del continente, gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche che partecipano al progetto Nord Stream 2. Una nuova serie di provvedimenti punitivi sono stati recentemente presentati al Senato degli Usa. (segue) (Geb)